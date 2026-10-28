Salzgitter Aktie News: Salzgitter knickt am Nachmittag ein

Die Salzgitter-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 6,3 Prozent auf 44,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Salzgitter-Aktie bei 43,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,40 EUR. Bisher wurden heute 89'892 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 34,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 26,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 39,44 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,263 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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