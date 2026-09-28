Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Montagvormittag ab

Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 51,20 EUR ab. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 51,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 51,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2'539 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 24,30 EUR fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,246 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Salzgitter gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2.24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Salzgitter dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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