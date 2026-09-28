Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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28.09.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagnachmittag fester
Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 53,60 EUR nach oben.
Das Papier von Salzgitter konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 53,60 EUR. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71'117 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 26,12 Prozent wieder erreichen. Bei 24,30 EUR fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 54,66 Prozent Luft nach unten.
Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,246 EUR ausgeschüttet werden. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,04 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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