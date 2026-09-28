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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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28.09.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag leichter

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag leichter

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 50,85 EUR abwärts.

Salzgitter
48.55 CHF -2.26%
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Um 12:28 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 50,85 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Salzgitter-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,90 EUR aus. Bei 51,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55'722 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 24,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 24,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,21 Prozent.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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Salzgitter 47.96 -1.03% Salzgitter

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