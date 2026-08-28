Salzgitter Aktie News: Salzgitter stabilisiert sich am Freitagvormittag

Mit einem Kurs von 58,35 EUR zeigte sich die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 58,60 EUR. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 58,20 EUR. Mit einem Wert von 58,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3'259 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 13,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2025 Kursverluste bis auf 20,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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