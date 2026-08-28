Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 57,30 EUR. Die Salzgitter-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,05 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,45 EUR. Bisher wurden heute 56'575 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 05.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,62 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 64,01 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,246 EUR. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Salzgitter dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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