Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Suche...
Plus500 Depot

Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 57,30 EUR.

Salzgitter
54.03 CHF -1.20%
Kaufen Verkaufen

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 57,30 EUR. Die Salzgitter-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,05 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,45 EUR. Bisher wurden heute 56'575 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Am 05.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,62 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 64,01 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,246 EUR. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Salzgitter dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Salzgitter

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten