Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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28.08.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 58,50 EUR zu.
Das Papier von Salzgitter legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 58,50 EUR. Bei 59,15 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'288 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Am 05.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,62 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 64,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 12.11.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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