Um 09:28 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 43,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 44,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5'698 Salzgitter-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 26,67 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,267 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Salzgitter gewährte am 12.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.74 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salzgitter ein EPS in Höhe von 4,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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