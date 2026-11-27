Um 16:28 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 43,82 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Salzgitter-Aktie sogar auf 44,52 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106'396 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,70 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,267 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 12.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.74 Mrd. EUR – ein Plus von 24,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Salzgitter am 22.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salzgitter ein EPS in Höhe von 4,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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