Um 12:28 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 44,32 EUR nach oben. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 44,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36'595 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Gewinne von 52,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,267 EUR. Am 12.11.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.74 Mrd. EUR – ein Plus von 24,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 22.03.2027 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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