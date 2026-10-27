Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Dienstagnachmittag an

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 46,86 EUR zu. Der Kurs der Salzgitter-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,28 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,84 EUR. Zuletzt wechselten 79'699 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 26,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,11 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,263 EUR. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 EUR je Salzgitter-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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