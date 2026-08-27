Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 58,45 EUR. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 58,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 58,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 8'770 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 15,65 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Abschläge von 64,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2026. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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