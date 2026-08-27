Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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27.08.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Nachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 58,75 EUR.
Die Salzgitter-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 58,75 EUR. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 92'364 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,62 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 64,90 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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