Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag höher

Um 12:28 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 59,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 59,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,30 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 47'893 Aktien.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 13,61 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 65,34 Prozent wieder erreichen.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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