Um 09:28 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 42,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 42,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 8'840 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 37,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 32,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,267 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Am 12.11.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter noch ein Gewinn pro Aktie von 0,75 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Salzgitter am 22.03.2027 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,55 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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