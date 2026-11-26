|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,9 Prozent auf 42,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 43,28 EUR. Bei 42,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 103'042 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 57,94 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,23 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,267 EUR. Salzgitter liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,75 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,60 Prozent auf 2.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.03.2027 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je Salzgitter-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor einem Jahr eingebracht
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren abgeworfen
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
|
26.11.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag höher (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagvormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.