Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,9 Prozent auf 42,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 43,28 EUR. Bei 42,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 103'042 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 57,94 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,23 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,267 EUR. Salzgitter liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,75 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,60 Prozent auf 2.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.03.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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