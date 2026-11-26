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26.11.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 42,64 EUR zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 42,64 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 43,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,64 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43'959 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Gewinne von 58,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,00 EUR am 26.11.2025. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 33,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,267 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Salzgitter liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,75 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.03.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,55 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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