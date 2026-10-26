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26.10.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Salzgitter zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Salzgitter-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 43,84 EUR.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Salzgitter-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 43,84 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 44,36 EUR. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 43,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,80 EUR. Zuletzt wechselten 4'750 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 35,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 26,66 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 39,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,263 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -3,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,82 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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