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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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26.08.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochvormittag mit Kursplus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 55,05 EUR.

Salzgitter
53.88 CHF 8.18%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 55,05 EUR. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 55,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'790 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 67,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’477.42 13.97 SIBJOU
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Long 13’995.24 19.76 SPBMIU
Long 13’681.71 13.97 SGBNXU
Long 13’076.90 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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