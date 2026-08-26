Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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26.08.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Mittwochnachmittag deutlich an
Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere zuletzt 7,8 Prozent.
Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 7,8 Prozent im Plus bei 57,45 EUR. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 57,80 EUR zu. Bei 54,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 198'968 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 15,01 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,62 EUR am 05.09.2025. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 178,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,246 EUR je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 15.11.2027.
Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,21 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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