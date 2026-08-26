Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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26.08.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Mittag deutlich an
Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Salzgitter konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,0 Prozent auf 57,05 EUR.
Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 7,0 Prozent im Plus bei 57,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 57,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,00 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100'689 Stück gehandelt.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 15,61 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 176,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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