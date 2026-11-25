|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag gesucht
Die Aktie von Salzgitter zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 40,50 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 40,50 EUR zu. Bei 40,80 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'540 Salzgitter-Aktien.
Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.11.2025 (28,52 EUR). Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 42,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,267 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 12.11.2026. In Sachen EPS wurden 2,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter 0,75 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.20 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 22.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,55 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie
MDAX-Papier Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salzgitter von vor 10 Jahren abgeworfen
MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salzgitter-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Salzgitter
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Salzgitter Aktie News: Anleger setzen Salzgitter am Dienstagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
24.11.26
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
24.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag im Keller (finanzen.ch)
|
24.11.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.