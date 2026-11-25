Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 40,50 EUR zu. Bei 40,80 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'540 Salzgitter-Aktien.

Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.11.2025 (28,52 EUR). Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 42,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,267 EUR. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 12.11.2026. In Sachen EPS wurden 2,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter 0,75 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 22.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,55 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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