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25.11.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 41,16 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 41,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 41,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60'596 Salzgitter-Aktien den Besitzer.
Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,24 Prozent. Am 25.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,71 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,267 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 12.11.2026. Es stand ein EPS von 2,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter noch ein Gewinn pro Aktie von 0,75 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.20 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2027 erfolgen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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