Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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25.09.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Vormittag nordwärts
Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Salzgitter legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 53,35 EUR.
Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 53,35 EUR. Bei 53,90 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 53,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'295 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 21,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.
Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 2.24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Salzgitter-Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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