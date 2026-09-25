Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Nachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 52,65 EUR. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,50 EUR. Bisher wurden heute 86'830 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Bei 23,98 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 119,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,246 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2.24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 4,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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