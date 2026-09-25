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25.09.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag gesucht

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 53,45 EUR zu.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 53,45 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Salzgitter-Aktie bei 53,90 EUR. Bei 53,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35'363 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 67,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Gewinne von 26,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,98 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 55,14 Prozent wieder erreichen.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Salzgitter gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salzgitter ein EPS in Höhe von 4,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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