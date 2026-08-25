Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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25.08.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag im Plus
Die Aktie von Salzgitter zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 52,10 EUR.
Das Papier von Salzgitter konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 52,10 EUR. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 52,15 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'130 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,62 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,246 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2025. Salzgitter gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.24 Mrd. EUR – eine Minderung von -3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.34 Mrd. EUR eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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