Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Nachmittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. Bei 53,25 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 52,15 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 25'619 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,79 Prozent. Bei 20,62 EUR fiel das Papier am 05.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 61,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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