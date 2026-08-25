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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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25.08.2026 16:29:00

Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Nachmittag ins Plus

Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 52,90 EUR.

Salzgitter
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Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere um 16:28 Uhr 1,7 Prozent. Bei 53,25 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 52,15 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 25'619 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,79 Prozent. Bei 20,62 EUR fiel das Papier am 05.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 61,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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