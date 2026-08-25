Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’489 0.3%  SPI 20’384 0.4%  Dow 53’417 0.3%  DAX 26’308 0.8%  Euro 0.9361 0.1%  EStoxx50 6’478 0.5%  Gold 4’646 -0.1%  Bitcoin 63’735 0.7%  Dollar 0.8027 0.0%  Öl 89.5 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Amrize143013422Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sektor-Rotation an der Börse: Warum Tech-Giganten wie Amazon und Apple die Value-Rally befeuern
Citi bleibt bullish: Startet Silber jetzt durch?
Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
Arbonia-Aktie tiefrot: Organisches Wachstum - operatives Ziel wegen SAP-Problemen gesenkt
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Suche...
ETF Sparplan

Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.08.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Salzgitter zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Salzgitter
49.24 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 52,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 52,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'428 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 22,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 60,80 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2.24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

MDAX-Wert Salzgitter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salzgitter von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel Salzgitter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salzgitter von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausblick: Salzgitter legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor


Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Salzgitter

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Salzgitter

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salzgitter Neutral UBS AG
12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
11.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:40 SanDisk: Wenn ein Spin-off zum Star der KI-Rally wird
09:06 SMI kommt zum Wochenauftakt kaum vom Flec
08:59 SG-Marktüberblick: 25.08.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Zwischenhoch als Widerstand
24.08.26 Logo WHS Bitcoin explodiert, Nasdaq fällt: Nvidia entscheidet jetzt alles!
21.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Adobe, Oracle, SAP
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’043.91 19.93 SLSB2U
Short 15’344.63 13.96 S9B6IU
Short 15’932.49 8.92 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’489.33 25.08.2026 13:33:29
Long 13’851.09 19.26 SABDTU
Long 13’543.44 13.76 S1BXZU
Long 12’964.15 8.92 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Partners Group-Aktie steigt: Verkauf von Gong Cha gemeldet
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick
SpaceX-Aktie vor dem Wendepunkt? Musk stellt Falcon-Aus in Aussicht - DZ Bank warnt
Bitcoin auf Erholungskurs: Das steckt hinter dem Kurssprung der vergangenen Woche
Kühne+Nagel-Aktie stabil: Grossinvestor Klaus-Michael Kühne ist tot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Bayer-Aktie fester: Japan erteilt Zulassung für Hyrnuo
Roche-Aktie sinkt: Tochter Genentech baut Adipositas-Pipeline aus - FDA-Zulassung für Alzheimer-Test

Top-Rankings

In diese Aktien hat Jeremy Granthams GMO im zweiten Quartal 2026 investiert
Blick ins Depot
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Die von Bill und Melinda Gates gegründete Gates Foundation verwaltet ihr milliardenschweres Verm ...
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.