Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 52,60 EUR zu. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 52,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'428 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 22,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 60,80 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,246 EUR. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2.24 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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