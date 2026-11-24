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24.11.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 45,70 EUR ab.
Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 45,70 EUR ab. Bei 45,52 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'424 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 47,92 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.11.2025 auf bis zu 27,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 66,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,267 EUR je Salzgitter-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 12.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,60 Prozent auf 2.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.03.2027 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,55 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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