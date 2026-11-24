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24.11.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Anleger setzen Salzgitter am Dienstagnachmittag unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 11,0 Prozent auf 41,52 EUR.
Die Salzgitter-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 11,0 Prozent auf 41,52 EUR abwärts. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,42 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,38 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 197'975 Stück gehandelt.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 38,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.11.2025 bei 27,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,267 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 12.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 EUR gegenüber 0,75 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,60 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 22.03.2027 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,55 EUR je Salzgitter-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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