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24.11.2026 12:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag im Keller
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 8,0 Prozent auf 42,90 EUR ab.
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 8,0 Prozent bei 42,90 EUR. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,56 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,38 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 100'876 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 57,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.11.2025 bei 27,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,85 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,267 EUR aus. Salzgitter gewährte am 12.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,75 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,60 Prozent auf 2.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2027 veröffentlicht.
Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,55 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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