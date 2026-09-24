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24.09.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 51,25 EUR.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 51,25 EUR. In der Spitze büsste die Salzgitter-Aktie bis auf 50,80 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'895 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 31,90 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,246 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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