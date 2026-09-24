Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 52,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 54,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57'651 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 21,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2025 Kursverluste bis auf 23,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 54,78 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,246 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Salzgitter in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 4,04 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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