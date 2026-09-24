Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Mittag ins Plus

Um 12:28 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 53,75 EUR zu. Die Salzgitter-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,75 EUR an. Bei 51,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 33'816 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 20,49 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2025 bei 23,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Am 11.08.2026 äusserte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,96 Prozent zurück. Hier wurden 2.24 Mrd. EUR gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,04 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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