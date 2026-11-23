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23.11.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Montagvormittag stärker
Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 43,92 EUR.
Das Papier von Salzgitter legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 43,92 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 44,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21'809 Salzgitter-Aktien.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 26,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,267 EUR. Am 12.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.20 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.03.2027 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,66 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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