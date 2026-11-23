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23.11.2026 16:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter zündet am Nachmittag Kursrakete
Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,1 Prozent auf 46,80 EUR.
Das Papier von Salzgitter legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 8,1 Prozent auf 46,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Salzgitter-Aktie bei 46,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77'697 Salzgitter-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 30,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,88 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,56 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,267 EUR je Salzgitter-Aktie. Salzgitter liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 EUR, nach 0,75 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 2.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.20 Mrd. EUR umgesetzt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 22.03.2027 gerechnet.
Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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