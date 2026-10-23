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23.10.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Freitagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 44,16 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 44,16 EUR ab. Bei 43,98 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4'303 Salzgitter-Aktien umgesetzt.
Bei 67,60 EUR markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 53,08 Prozent zulegen. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,66 EUR ab. Abschläge von 39,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,263 EUR. Salzgitter gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -3,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,82 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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