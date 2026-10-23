Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 43,90 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 43,58 EUR. Bei 44,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 35'884 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 67,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,99 Prozent. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,66 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 39,27 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,263 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2.34 Mrd. EUR umgesetzt.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salzgitter einen Gewinn von 3,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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