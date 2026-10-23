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23.10.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Verlusten

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 44,16 EUR.

Salzgitter
40.60 CHF -0.53%
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 44,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 43,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11'759 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 26,66 EUR fiel das Papier am 06.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,263 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 15.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salzgitter-Aktie in Höhe von 3,82 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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