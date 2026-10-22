Salzgitter Aktie News: Salzgitter verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Salzgitter-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 45,10 EUR. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,90 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8'855 Salzgitter-Aktien.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,89 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 26,66 EUR. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 69,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,263 EUR ausgeschüttet werden. Salzgitter liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,75 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 3,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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