Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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22.09.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 50,15 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 50,15 EUR. Das Tagestief markierte die Salzgitter-Aktie bei 50,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5'855 Salzgitter-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Bei einem Wert von 22,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 121,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,246 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,96 Prozent zurück. Hier wurden 2.24 Mrd. EUR gegenüber 2.34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 15.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Salzgitter-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,04 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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