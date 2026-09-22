Salzgitter Aktie News: Salzgitter reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,0 Prozent auf 52,50 EUR. Bei 53,65 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 65'198 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. 28,76 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,246 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,75 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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