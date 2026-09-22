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22.09.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit sattem Kursplus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit sattem Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,7 Prozent auf 53,40 EUR.

Salzgitter
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Die Salzgitter-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 53,40 EUR. Bei 53,60 EUR erreichte die Salzgitter-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,00 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44'904 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 26,59 Prozent Luft nach oben. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 57,53 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,75 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2.24 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -3,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salzgitter am 12.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Salzgitter die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,04 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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