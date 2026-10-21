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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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21.10.2026 09:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag Verlust reich

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Salzgitter. Der Salzgitter-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 46,72 EUR.

Salzgitter
43.71 CHF -0.74%
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Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 46,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der Salzgitter-Aktie ging bis auf 46,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,32 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'594 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,60 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,66 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,263 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Salzgitter gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 15.11.2027.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,82 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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