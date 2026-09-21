Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagvormittag billiger

Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 51,15 EUR nach. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 51,05 EUR. Bei 52,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 15'701 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 24,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 22,68 EUR fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,246 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 15.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,04 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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