Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Salzgitter-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 50,80 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 50,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 104'519 Stück.

Bei 67,60 EUR erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,68 EUR fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Am 11.08.2026 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,75 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -3,96 Prozent auf 2.24 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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