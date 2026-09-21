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21.09.2026 12:29:00

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagmittag billiger

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagmittag billiger

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 50,70 EUR.

Salzgitter
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Um 12:28 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 50,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Salzgitter-Aktie bis auf 50,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,05 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75'315 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 33,33 Prozent wieder erreichen. Am 23.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 55,27 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Salzgitter-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,246 EUR aus. Am 11.08.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,75 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,04 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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