Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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21.08.2026 09:29:00
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 50,05 EUR zu.
Die Salzgitter-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 50,05 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 50,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,44 EUR. Bisher wurden heute 9'548 Salzgitter-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 35,06 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 142,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,246 EUR aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,75 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -1,02 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Salzgitter dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Salzgitter im Jahr 2026 4,21 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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