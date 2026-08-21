Salzgitter Aktie News: Salzgitter haussiert am Freitagmittag

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 5,6 Prozent im Plus bei 51,50 EUR. In der Spitze legte die Salzgitter-Aktie bis auf 51,60 EUR zu. Bei 49,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 38'609 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 67,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 31,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.09.2025 bei 20,62 EUR. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 149,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Salzgitter-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,246 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 lud Salzgitter zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,75 EUR gegenüber -1,02 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2.24 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um -3,96 Prozent verringert.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 15.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,21 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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